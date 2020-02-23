Венецианский карнавал отменен из-за коронавируса

Власти Венеции приняли решение отменить последние дни знаменитого Венецианского фестиваля для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Венецианский карнавал в этом году завершится досрочно. Такое решение приняли власти Венеции для того, чтобы не допустить распространения эпидемии коронавируса. Также будут закрыты все музеи и выставки, которые, по распоряжению властей, откроются только 1 марта.

Ранее в области Венето от коронавируса скончался 78-летний итальянец Адриано Тревизиан, а число инфицированных коронавирусом в области увеличилось в разы и достигло 138 человек, пишет Российская газета.