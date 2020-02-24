США объяснили появление эсминца УРО Ross в Черном море

Национальный центр управления обороной России отслеживает действия ракетного эсминца ВМС США УРО Ross в акватории Черного моря.

На официальном сайте ВМС США размещено заявление, которое объясняет появление эсминца УРО Ross в Черном море. Так, согласно официальной версии, ракетный эсминец США прибыл в акваторию Черного моря в рамках операции по укреплению региональной стабильности в регионе. Также, присутствие в Черном море американского эсминца призвано показать солидарность США с союзниками по НАТО и единство военного потенциала в море, пишет ТАСС.