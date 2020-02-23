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Президент рассказал о планах модернизации армии и флота

23.02.2020 18:38
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Президент рассказал о планах модернизации армии и флота

Президент России Владимир Путин рассказал о планах модернизации и оснащении армии и флота новым вооружением, в том числе лазерным и гиперзвуковым.

Во время концерта Министерства обороны России ко Дню защитника Отечества, глава России Владимир Путин поздравил военных с праздником и рассказал о планах модернизации армии и флота России. По словам президента, власти планируют продолжить укрепление стратегических сил страны, в том числе при помощи перевооружения всех видов войск РФ и поставок на вооружение новейших лазерных комплексов и гиперзвукового оружия, пишет РИА Новости.

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