Президент рассказал о планах модернизации армии и флота

Президент России Владимир Путин рассказал о планах модернизации и оснащении армии и флота новым вооружением, в том числе лазерным и гиперзвуковым.

Во время концерта Министерства обороны России ко Дню защитника Отечества, глава России Владимир Путин поздравил военных с праздником и рассказал о планах модернизации армии и флота России. По словам президента, власти планируют продолжить укрепление стратегических сил страны, в том числе при помощи перевооружения всех видов войск РФ и поставок на вооружение новейших лазерных комплексов и гиперзвукового оружия, пишет РИА Новости.