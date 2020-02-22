В Финляндии восхитились российским поездом для расчистки снега

Российский снегоуборочный поезд вызвал многочисленные восторги в Финляндии.

Компания РЖД отправила один из поездов для расчистки железнодорожных путей в Финляндию для того, чтобы провести эксперимент и посмотреть, пригодна ли российская техника для использования во время финских зим. В Финляндии российский снегоуборочный поезд произвел фурор, жители прозвали его "поезд, поедающий снег, которому нет аналога" и признали российскую железнодорожную технику самой эффективной и экологически чистой на планете.

Протяженность железнодорожных путей в Финляндии составляет примерно 6 тыс. км и зимой железная дорога расчищается с помощью тракторов и экскаваторов. Представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин сообщил, что если эксперимент с поездом для очистки путей пройдет удачно, Финляндия рассмотрит вопрос о закупке российской техники, пишет РИА Новости.