Появилось опровержение информации об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
23.02.2020 18:23
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Информация о том, что российские истребители смогли остановить военную колонну Турции в Идлибе оказалась фейком.
Военный источник заявил, что информация, распространенная некоторыми СМИ, о том, что российские истребители остановили турецкую военную колонну в районе населенного пункта Аль-Бара в сирийском Идлибе, не соответствует действительности. Об этом сообщают РИА Новости. Во время разговора собеседник агентства назвал появившуюся в СМИ информацию ложью и фейком.
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Фейк: А от Москвы до Британских морей Красная армия всех сильней. ( Песня после того как белополяки разбили Красную армию и она сдалась им в плен). Британских морей вообще не бывает!