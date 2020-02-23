Появилось опровержение информации об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

Информация о том, что российские истребители смогли остановить военную колонну Турции в Идлибе оказалась фейком.

Военный источник заявил, что информация, распространенная некоторыми СМИ, о том, что российские истребители остановили турецкую военную колонну в районе населенного пункта Аль-Бара в сирийском Идлибе, не соответствует действительности. Об этом сообщают РИА Новости. Во время разговора собеседник агентства назвал появившуюся в СМИ информацию ложью и фейком.