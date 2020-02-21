Состоялись телефонные переговоры Путина и Эрдогана по Сирии

Лидеры России и Турции обсудили ситуацию, сложившуюся в сирийском Идлибе.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся вокруг сирийского Идлиба. Стороны подтвердили свою приверженность Сочинским договоренностям и отметили важность предотвращения развития в регионе гуманитарного кризиса.

Ранее, президент Турции Тайип Эрдоган выступил с заявлением, что если турецкая сторона не получит удовлетворяющего ее результата, Турция начнет полномасштабную военную операцию в Сирии, пишет РИА Новости.