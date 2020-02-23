Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ФЕВ, 20:13 МСК
USD (ЦБ)    64,3008
EUR (ЦБ)    69,4191

23 ФЕВ, 20:13 МСК
USD (ЦБ)    64,3008
EUR (ЦБ)    69,4191
С 23 Февраля! Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Пушков прокомментировал видеообращение участников протестов в Новых Санжарах

23.02.2020 13:38
Комментарии
Пушков прокомментировал видеообращение участников протестов в Новых Санжарах

Сенатор Алексей Пушков считает "выдумкой Киева" присутствие в Новых Санжарах подстрекателей или "вирусологов в спортивных костюмах".

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому жителей поселка Новые Санжары, где недавно прошли протесты из-за размещения в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев и иностранных граждан. Так, Зеленский заявил, что за протестами стоят подстрекатели и "вирусологи в спортивных костюмах", которые специально приехали в поселок из других городов для "раскачивания" ситуации.

По словам Пушкова, он ожидал, что в Новых Санжарах не найдут никаких подстрекателей. И участники протестов, записавшие обращение, опровергли все "выдумки" украинских властей. Они являются местными жителями поселка, обычными украинцами, которых "достали" решения властей, пишет РИА Новости.

Ранее, власти Украины разместили эвакуированных из Уханя украинцев и иностранных граждан в санатории "Новые Санжары" для проведения карантина. Местные жители, недовольные наличием в поселке карантинного центра, устроили протесты с погромами.

Комментировать (без регистрации)
Украинка рассказала об условиях содержания на карантине в Новых Санжарах
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Винтокрылый «Терминатор». Легендарный МИ-8 получит усиленное вооружение для спецназа

Винтокрылый «Терминатор». Легендарный МИ-8 получит усиленное вооружение для спецназа
Наука и технологии

Крылья Родины. Как в России наращивают и модернизируют Военно-Воздушные силы

Крылья Родины. Как в России наращивают и модернизируют Военно-Воздушные силы
Наука и технологии

Неожиданное предложение Путина. Россия заплатит Белоруссии 300 млн долларов за нефть?

Неожиданное предложение Путина. Россия заплатит Белоруссии 300 млн долларов за нефть?
Экономика 2

Великое разнообразие. Ученые США смогли определить только пятую часть обитателей морских глубин

Великое разнообразие. Ученые США смогли определить только пятую часть обитателей морских глубин
Наука и технологии

Если Путин уйдет? Чего боятся россияне в связи с уходом Владимира Путина

Если Путин уйдет? Чего боятся россияне в связи с уходом Владимира Путина
Политика 17

Помочь экологии или выжать из людей еще денег? В России предлагают ввести налог на старые автомобили

Помочь экологии или выжать из людей еще денег? В России предлагают ввести налог на старые автомобили
Экономика 1

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали самолеты, энерготранзиты и очистные сооружения?

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали самолеты, энерготранзиты и очистные сооружения?

Во Владивостоке ученые разработали прочный нано-бетон для заливки при отрицательных температурах

Во Владивостоке ученые разработали прочный нано-бетон для заливки при отрицательных температурах

В Башкирии дали старт созданию всесезонного курортного кластера «Мраткино» за 7,7 млрд рублей

В Башкирии дали старт созданию всесезонного курортного кластера «Мраткино» за 7,7 млрд рублей

В Тульской области построили завод по глубокой переработке яиц в рамках проекта за 3 млрд рублей

В Тульской области построили завод по глубокой переработке яиц в рамках проекта за 3 млрд рублей

Новости дня

18:55 Венецианский карнавал отменен из-за коронавируса Венецианский карнавал отменен из-за коронавируса
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:38 Президент рассказал о планах модернизации армии и флота Президент рассказал о планах модернизации армии и флота
18:23 Появилось опровержение информации об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе Появилось опровержение информации об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
13:02 Логинов не будет участвовать в масс-старте на ЧМ Логинов не будет участвовать в масс-старте на ЧМ
12:43 Россиян с Diamond Princess разместят в Казани Россиян с Diamond Princess разместят в Казани
22 ФЕВ, 21:25 В Финляндии восхитились российским поездом для расчистки снега В Финляндии восхитились российским поездом для расчистки снега
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
22 ФЕВ, 20:14 Офис Зеленского ответил на слова Путина о "растаскивании России и Украины" Офис Зеленского ответил на слова Путина о "растаскивании России и Украины"

Узнай, страна!

21 ФЕВ, 14:12 ТОП-10 достижений недели: как в России запускали самолеты, энерготранзиты и очистные сооружения? ТОП-10 достижений недели: как в России запускали самолеты, энерготранзиты и очистные сооружения?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
20 ФЕВ, 11:17 В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter