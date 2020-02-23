Пушков прокомментировал видеообращение участников протестов в Новых Санжарах

Сенатор Алексей Пушков считает "выдумкой Киева" присутствие в Новых Санжарах подстрекателей или "вирусологов в спортивных костюмах".

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому жителей поселка Новые Санжары, где недавно прошли протесты из-за размещения в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев и иностранных граждан. Так, Зеленский заявил, что за протестами стоят подстрекатели и "вирусологи в спортивных костюмах", которые специально приехали в поселок из других городов для "раскачивания" ситуации.

По словам Пушкова, он ожидал, что в Новых Санжарах не найдут никаких подстрекателей. И участники протестов, записавшие обращение, опровергли все "выдумки" украинских властей. Они являются местными жителями поселка, обычными украинцами, которых "достали" решения властей, пишет РИА Новости.

Ранее, власти Украины разместили эвакуированных из Уханя украинцев и иностранных граждан в санатории "Новые Санжары" для проведения карантина. Местные жители, недовольные наличием в поселке карантинного центра, устроили протесты с погромами.