Украинка рассказала об условиях содержания на карантине в Новых Санжарах

Старая проводка и обшарпанные стены. В каких условиях содержатся эвакуированные из Уханя украинцы и иностранные граждане.

Власти Украины разместили эвакуированных граждан страны и иностранцев в санатории "Новые Санжары" для проведения двухнедельного карантина. Одна из эвакуированных украинок рассказала, в каких условиях им приходится находиться. По словам Александры Волковой, в санатории уже давно не было ремонта, в комнатах обшарпанные стены и старая мебель, замки или не закрываются, или вовсе выпадают из дверей, а в душе, из-за старой проводки, ее ударило током, пишет газета Известия.

Ранее, жители поселка Новые Санжары, где расположен одноименный санаторий, пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Уханя согражданами и иностранцами, опасаясь соседства с карантинным центром. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая пообещала лично приехать в санаторий и провести с эвакуированными все положенные 14 дней карантина, чтобы доказать безопасность их содержания. Однако, политик в Новых Санжарах так и не появилась.