Логинов не будет участвовать в масс-старте на ЧМ

Российский биатлонист Александр Логинов принял решение не выходить на масс-старт ЧМ по биатлону в Антхольце.

По информации тренерского штаба российской сборной по биатлону, Александр Логинов принял решение не принимать участие в масс-старте чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце. Такое решение спортсмен принял из-за того, что не готов к гонке.

Ранее, итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича, которого подозревали в пребывании на ЧМ под чужой аккредитацией и наличии у него запрещенных препаратов. Из-за случившегося, Логинов вынужден был провести ночь перед стартом в полицейском участке, где проходила процедура подписания протокола. По словам президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, россиянин "освободился только в три часа ночи", пишет Коммерсант.