В номерах сборной России по биатлону прошли обыски

Итальянская полиция провела обыски в номерах российской сборной по биатлону.

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов подтвердил проведение обысков у российских биатлонистов, которые выступают на Чемпионате мира в Италии. Сотрудники итальянской полиции обыскали номера Евгения Гараничева, Александра Логинова и тренера Александра Касперовича. У россиян забрали личные вещи, но обвинений, в настоящее время, не предъявили.

Глава СБР Владимир Драчев, который находится в полицейском участке вместе с тренером Касперовичем, прокомментировал ситуацию. По его словам, тренера подозревают в том, что он приехал на ЧМ по чужой аккредитации и имеет с собой запрещенные к употреблению препараты, пишет РИА Новости.