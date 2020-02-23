Россиян с Diamond Princess разместят в Казани

Россиян вернувшихся с круизного судна Diamond Princess разместили в инфекционной больнице Казани. Здание будет охранять Росгвардия.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, где размещены вернувшиеся из Японии россияне, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess во время карантина из-за коронавируса. По ее словам, наших соотечественников разместили в одной из инфекционных больниц Казани, которая оснащена всем необходимым оборудованием для оказания россиянам помощи и лечения. Попова подчеркнула, что и вернувшиеся россияне и врачи будут находиться в специальном инфекционном отделении без возможности выхода в течение всего периода карантина, а отделение будут охранять сотрудники Росгвардии.

Также, глава Роспотребнадзора сообщила, что ведомство будет ежедневно информировать общественность о ходе карантина и состояния здоровья эвакуированных россиян, а контролировать ситуацию будут специалисты научного центра "Вектор", пишет ТАСС.