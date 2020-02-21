Ученые предложили план спасения океанов Земли

По данным международного исследования, проведенного Квинслендским университетом, по крайней мере 26 процентов наших океанов нуждаются в срочном внимании для сохранения морского биоразнообразия Земли.

Международному сообществу необходимо быстро активизировать усилия по сохранению морской среды для поддержания здоровья Мирового океана.

«Сохранение части среды обитания для всех морских видов потребует 8,5 миллионов квадратных километров новых охраняемых территорий», - говорит профессор Кендалл Джонс из Квинслендского университета. «В настоящее время на треть всех морских видов приходится менее 10 процентов их ареала, охватываемого охраняемыми территориями. Сохранение областей, которые мы определили в нашем исследовании, дало бы всем морским видам достаточное пространство для жизни без воздействия человека, такого как рыболовство, коммерческое судоходство или сток пестицидов».

Авторы нанесли на карту более 22 000 мест обитания морских видов и применили математический подход для определения минимальной площади, необходимой для захвата части каждого ареала вида.

Они также включали районы, имеющие международное значение для биоразнообразия и районы, где антропогенное воздействие на океан крайне низкое. Ученые обнаружили, что общая площадь океана, необходимая для сохранения, варьировалась от 26 до 41 процента в зависимости от доли сохраняемых ареалов каждого вида.

Ключевые регионы для сохранения включают северную часть Тихого океана около Китая и Японии и Атлантический океан между Западной Африкой и Америкой.

Директор по науке Общества охраны дикой природы и ученый UQ профессор Джеймс Уотсон сказал, что полученные результаты продемонстрировали необходимость более широких усилий по охране природы во всем мире.

«Страны мира соберутся вместе в Китае в этом году, чтобы подписать соглашение, которое будет определять глобальное сохранение в течение следующих десяти лет», - сказал профессор Уотсон. «Эта наука показывает, что правительства должны действовать смело, как они это сделали для Парижского соглашения об изменении климата, если мы хотим остановить кризис исчезновения, с которым сталкиваются многие морские виды».

Профессор Уотсон добавил, крайне важно, чтобы глобальные стратегии сохранения включали быстрые действия по защите исчезающих видов и экосистем в сочетании с подходами к устойчивому управлению океаном в целом.

«Речь идет не только о строгих морских охраняемых районах», - сказал он. «Нам необходимо использовать широкий спектр стратегий, таких как зоны, в которых запрещается вылов рыбы, общинные морские заповедники и широкомасштабная политика, чтобы положить конец незаконным и неустойчивым коммерческим промысловым операциям».

Авторы подчеркивают, что сохранение океана имеет важное значение для людей и биоразнообразия, пишет phys.org.