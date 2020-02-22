Офис Зеленского ответил на слова Путина о "растаскивании России и Украины"

В офисе украинского президента заявили, что двусторонние отношения России и Украины не должны определяться "геополитическими амбициями" лидеров.

Во время своего интервью ТАСС российский лидер Владимир Путин сказал, что любое объединение, которое будет создано Россией и Украиной, будет рассматриваться как конкурент, причем глобальный конкурент не только в Европе, но и в мире. Поэтому, другие страны будут делать все возможное, чтобы "растащить" и не дать объединиться России и Украине.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали слова российского лидера. Так, согласно заявлению украинской стороны, взаимоотношения России и Украины не могут "определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров", а должны строиться на взаимодействии людей, находящихся по разным сторонам границы.