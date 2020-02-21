Путин считает, что Россию и Украину специально «растаскивают»

Сотрудничество Москвы и Киева невыгодно многим странам, поскольку таким образом создается глобальный европейский и мировой конкурент.

Взаимодействие России и Украины невыгодно некоторым странам, поскольку таким образом создается глобальный европейский и мировой конкурент – такого мнения придерживается российский лидер Владимир Путин. В рамках интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» глава РФ пояснил, что подобного сотрудничества никто не хочет, и по этой причине будет делаться все «чтобы нас растаскивать». Путин также считает, что «те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы».