На Украине собираются снизить размер пенсий

Замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко предупредила граждан о будущем снижении пенсионных выплат.

По словам заместителя министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко, в скором времени украинским пенсионерам будут понижены пенсионные выплаты. Страна не сможет выплачивать пенсии в прежнем объеме, так как пенсионная система Украины не имеет достаточного количества средств из-за низкой доли белых зарплат в стране.

Политолог Иван Мезюхо считает, что сообщение о снижении пенсионных выплат свидетельствует о сложном социально-экономическом положении Украины. Также, это сообщение окажет негативное влияние на рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского. И, конечно, оппозиция воспользуется данным заявлением для очередной порции критических замечаний в адрес украинских властей, пишет РИА Новости.