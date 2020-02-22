США отработали ответный ядерный удар по России на учениях

Во время учений США отработали ответный ядерный удар по России в случае агрессии в отношении одной из стран НАТО.

Представитель военного ведомства США рассказал подробности о проведении учений, во время которых был отработан ответ на применение Россией ядерного оружия против одной из стран, входящих в состав НАТО. По его словам, отрабатывался тот вариант, при котором российская сторона использовала ядерное оружие малой мощности, поэтому в ответ США также вынуждены использовать ядерное вооружение. Он подчеркнул, что во время учений, в которых принимал участие министр обороны США Марк Эспер, также были отработаны необходимые действия главы военного ведомства и президента Соединенных штатов в подобной ситуации, пишет Российская газета.