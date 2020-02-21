Истребитель МиГ-35 получил патент на систему беспилотной посадки

В цифровом комплексе встроены инновационные блоки, которые увеличивают уровень безопасности пилотирования при сложнейших метеоусловиях.

Создана технология, которая позволяет новейшим российским истребителям МиГ-35 совершать посадку в беспилотном режиме. Как уточняет РИА Новости, в пресс-релизе корпорации сообщается, что инженеры предприятия получили соответствующий патент на систему.

Как сообщается, в новом цифровом комплексе есть инновационные блоки, благодаря которым увеличивается уровень безопасности пилотирования при сложнейших метеоусловиях. То есть, у летчика появляется возможность выйти на траекторию посадочного полета в авторежиме за минимальное время.

Как рассказал гендиректор Илья Тарасенко, эту систему будут внедрять в современные и перспективные авиакомплексы марки «МиГ».