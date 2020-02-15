Устюгов и Слепцова будут оспаривать дисквалификацию

Дисквалифицированные российские биатлонисты будут подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

По слова главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, и олимпийский чемпион Евгений Устюгов и Светлана Слепцова намерены оспаривать свою дисквалификацию и будут подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напоминаем, что российских спортсменов обвинили в применении допинга. В пробах Слепцовой нашли остарин и аннулировали все достигнутые результаты за период с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14. Устюгова обвинили в приеме оксандролона. Он был лишен олимпийской золотой медали за победу в эстафете в Сочи, а все его достижения за период с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014 были отменены, пишет Газета.ру.