Синоптики обещают москвичам похолодание и снег

На следующей неделе, согласно прогнозам синоптиков, в Москву придет похолодание.

В столицу России придет похолодание. Синоптики обещают москвичам холодную погоду со снегом уже в начале следующей недели, хотя в эти выходные ожидается облачность с прояснениями, а дневная температура воздуха поднимется до плюс пяти градусов. Но уже с понедельника, по данным синоптиков, размещенным на официальном портале мэра Москвы, ожидается похолодание. Днем температура будет опускаться до минус двух градусов и пойдет снег, пишет МИР24.