Россия упростит получение гражданства для жителей четырех стран

Граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал о подготовке правительством России нового закона, согласно которому будет упрощена процедура получения российского гражданства для жителей четырех стран: Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана.

Так, для данной категории граждан планируется значительно сократить срок непрерывного проживания в России, который в настоящее время составляет 5 лет, разрешить не отказываться от имеющегося гражданства, а также разрешить подавать документы на получение гражданства России без подтверждения источника постоянных доходов на территории нашей страны, пишет РБК.