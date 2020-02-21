Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал протесты в поселке Новые Санжары из-за размещения там для проведения карантина эвакуированных из Уханя украинцев и иностранных граждан.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал Украину "Европой эпохи Средневековья", комментируя протесты жителей поселка Новые Санжары, которые забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами пытаясь не пропустить их к территории санатория, где власти организовали карантинный пункт. Зеленский призвал украинцев не забывать о человечности и о том, что "мы все с вами люди".

"Вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы — Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово", — заявил Зеленский.

Ранее, Украина эвакуировала из Китая 45 граждан страны и 27 иностранцев, которых разместили в санатории "Новые Санжары" для проведения двухнедельного карантина. Местные жители устроили протесты против размещения карантинного пункта, перешедшие в столкновение с полицейскими. В результате пострадали девять сотрудников полиции и один местный житель. В настоящее время ситуация в поселке спокойная, пишет РИА Новости.