В Кремле подтвердили предстоящий телефонный разговор глав России и Турции по Сирии

Телефонные переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана состоятся вечером 21 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос о том, состоится ли телефонный разговор президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Пескова, переговоры пройдут сегодня, 21 февраля в 18:00 по московскому времени. Лидеры обсудят сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию и пути решения конфликта, пишет ТАСС.