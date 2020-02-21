В Кремле подтвердили предстоящий телефонный разговор глав России и Турции по Сирии
21.02.2020 16:11
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Телефонные переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана состоятся вечером 21 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос о том, состоится ли телефонный разговор президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Пескова, переговоры пройдут сегодня, 21 февраля в 18:00 по московскому времени. Лидеры обсудят сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию и пути решения конфликта, пишет ТАСС.
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