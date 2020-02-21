Американские ученые смогли определить только пятую часть глубоководной жизни

Исследователи NOAA не смогли определить большую часть обитателей морских глубин, которые были запечатлены на фото и видео во время крупнейшего проекта США о изучению морского дна вокруг островов Тихого океана.

Национальная администрация США по океану и атмосфере (NOAA) представила данные своего крупнейшего проекта CAPSTONE по изучению морского дна вокруг островов Тихого океана. Во время проведения съемок, в объективы ученых попало множество обитателей морских глубин, но специалисты смогли определить лишь пятую часть найденных видов.

Подробнее о новом исследовании читайте в материале "Капитала страны": "Великое разнообразие. Ученые США смогли определить только пятую часть попавших на видео обитателей морских глубин".