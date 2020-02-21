Захарова заявила, что протесты на Украине против эвакуированных из Китая – это Средневековье

Автобусы, в которых везли эвакуированных из-за коронавируса, местные жители обкидали камнями, в результате пострадало девять полицейских и один гражданский.

Протесты, которые прошли в украинском поселке Новые Санжары, говорят об обесчеловечивании гражданского общества. Как передает РИА Новости, такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

Речь идет о бунте, который устроили жители этого полтавского поселка: люди не хотели, чтобы в местном санатории размещали привезенных из Китая украинцев и граждан других стран. Автобусы, в которых везли эвакуированных из-за коронавируса, обкидали камнями. В итоге пострадало девять полицейских и один гражданский.

По словам Захаровой, эти протесты на самом деле говорят о том, что Украина – это Европа, правда, Средневековая.