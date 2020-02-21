СМИ рассказали о повторном заражении коронавирусом

В СМИ появилась информация о том, что гражданин Китая, вылечившийся от коронавируса, заболел повторно.

СМИ распространили информацию о случае повторного заражения коронавирусом. Первым об этом написало издание People's Daily. Согласно представленной информации, гражданин Китая, который вылечился от коронавируса и в январе был выписан из больницы, был снова инфицирован вирусом. Так, после выписки, пациент находился на карантине в своем доме и, по данным издания, никуда не выходил. После десяти дней карантина повторный тест, проведенный для выявления наличия в организме коронавируса, оказался положительным. В результате всю семью госпитализировали, а в их доме провели полную дезинфекцию, пишет РИА Новости. Этот случай произошел в китайской провинции Сычуань.