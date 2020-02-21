У пассажирки, снятой с поезда Киев-Москва, не обнаружили коронавирус

Гражданка Китая, которую сняли с поезда Киев-Москва в Брянске, оказалась здорова. Подозрение врачей на наличие у женщины коронавируса не подтвердилось.

Врачи инфекционной больницы Брянска не обнаружили коронавирус у гражданки Китая, снятой с поезда Киев-Москва из-за высокой температуры. По словам медиков, у женщины не диагностировали ни коронавирус, ни ОРВИ.

Ранее, одна из пассажирок поезда, следовавшего по маршруту Киев-Москва, была направлена в медицинское учреждение из-за подозрение на наличие у нее коронавируса. Инцидент произошел в Брянске. Вагон, в котором ехала пассажирка, отцепили от состава и направили в санитарный тупик, где провели необходимую профилактику, после чего, состав вновь отправился по своему маршруту, пишет ТАСС.