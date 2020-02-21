Переводы в СБП станут более безопасными

Коммерческие банки, подключенные к Системе быстрых переводов Банка России смогут обмениваться данными о подозрительных переводах, что сделает систему более безопасной.

В ходе XII Уральского форума по безопасности финансовой сферы первый замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев рассказал о том, что теперь СБП Банка России станет более безопасной для денежных переводов. В ближайшее время в системе будет введена функция, в соответствии с которой всем переводам в СБП будет присваиваться специальный риск-балл, определяющий степень безопасности перевода. Причем банки, подключенные к системе, смогут обмениваться информацией.

Сычев пояснил, что во время совершения клиентом перевода денежных средств внутри банка, кредитная организация видит и отправителя и получателя средств, поэтому может оценить риск перевода. В СБП такой функции нет. Однако, после введения риск-балла и усовершенствования системы, данная проблема будет решена и "сервис запустится в полном объеме", пишет РБК.