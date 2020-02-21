Песков ответил на вопрос об угрозе столкновения России и Турции в Сирии

В Кремле прокомментировали заявления некоторых экспертов о возможности вооруженного столкновения России и Турции в сирийском Идлибе.

Отвечая на вопрос о возможности столкновения России и Турции в Идлибе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Сирии остается очень тревожной, тем не менее, ему не хотелось бы говорить о возможных "худших сценариях" развития ситуации. По его словам, Россия и Турция поддерживают постоянные контакты в ведут переговоры для стабилизации конфликта. Но, как особо подчеркнул пресс-секретарь, правительственные войска Сирии борются с террористами в районе Идлиба, и, конечно, все незаконные формирования боевиков должны быть уничтожены, пишет РИА Новости.