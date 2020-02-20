Авиация России нанесла удар по террористам в Идлибе

Ранее стало известно, что террористы нанесли удар по позициям армии Сирии в Идлибе.

Центр РФ по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что российские бомбардировщики Су-24 нанесли удары по вооруженным боевикам в сирийском Идлибе. Поясняется, что подобный шаг был сделан для того, чтобы помочь армии САР отразить все атаки сирийской оппозиции. В результате удара были уничтожены пять пикапов с крупнокалиберным вооружением террористов, шесть БМП и один танк.

Ранее стало известно, что вооруженные боевики сирийской оппозиции, поддерживающие Турцию, нанесли удар по позициям армии Сирии в провинции Идлиб, пишет РИА Новости.