Пенсионерка из Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

После того как была проведена индексация, пенсия женщины увеличилась на 1 рубль и 10 копеек.

Елена Карпеня отправила главе России Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, которую она получила в этом году, передает 74.ru. Как пишет издание, после того как была проведена индексация на 6,6%, размер пенсии женщины вырос на 1 рубль и 10 копеек.

Пенсионерка рассказала о том, что в течение 33 лет она была педагогом английского языка в школе. Тем не менее, она получила пенсию, сумма которой составила 7200 рублей, а в этом году – 9225 рублей. Карпеня сообщила, что письмо с соответствующим содержанием она отправила в Кремль, заплатив за это 81 рубль.