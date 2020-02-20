Силуанов рассказал о чрезмерной налоговой нагрузке на труд

Антон Силуанов заявил, что сейчас Минфин думает над тем, как снизить налоги на труд.

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что в стране установлены запредельные налоги на труд. По его словам, подобная нагрузка приводит к тому, что предприниматели придумывают различные схемы уклонения от "белой" оплаты труда. Министр напомнил, что в России работодатель обязан заплатить за сотрудника страховые взносы в размере 30% от заработной платы, плюс еще 13% НДФЛ. В связи с этим, сейчас ведомство думает над тем, как снизить налоги на труд, подчеркнув, что для этого нужно найти источник компенсации внебюджетным фондам, пишет РБК.