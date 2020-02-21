Американская разведка рассказала о «помощи России» в переизбрании Трампа

На закрытом брифинге 13 февраля представитель Нацразведки рассказал о якобы «российском вмешательстве» в избирательный процесс.

Глава США Дональд Трамп озвучил версию о том, что для помощи ему демократы могут использовать разведданные о якобы планах России вмешаться в выборы президента в 2020 году. Как пишет Газета.ру, соответствующая информация содержится в статье, опубликованной в The New York Times.

По словам собеседника издания, во время закрытого брифинга 13 февраля представитель Нацразведки уделил особое внимание якобы «российскому вмешательству» в избирательный процесс США с целью помочь Трампу переизбраться президентом.