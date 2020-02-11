Трамп угрожает создать самые мощные ядерные силы, если с Россией не будет договора

По словам главы Штатов, Москва и Пекин хотят вести с Вашингтоном переговоры в данном направлении, чтобы «остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов».

Если с Россией и Китаем не будут заключены договоры о контроле над вооружениями, США приступят к созданию «самых мощных» ядерных сил в мире. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп во время встречи с губернаторами.

По словам главы Штатов, Москва и Пекин хотят вести с Вашингтоном переговоры в данном направлении, чтобы «остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов». Учитывая и тот факт, что договор СНВ-3 заканчивается в начале 2021 года, и США пока не решили, хотят ли они его продлевать.