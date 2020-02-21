В партии Зеленского придумали, как провести «выборы» в Крыму

Речь идет о «специальных точках» для голосования, которые можно обустроить на границе Крыма.

Депутат Рады и член пропрезидентской партии «Слуга народа» Елена Мошенец сообщила о способе, с помощью которого можно было бы провести выборы на Крымском полуострове. Как передает Газета.ру, об этом она проинформировала во время выступления на ТК ATR. По ее словам, выборы можно устроить на границе Крыма, обустроив там «специальные точки» для голосования. Вместе с этим Мошенец отметила сложность «имплементации местной власти». Также она не смогла назвать реальные способы проведения выборов на полуострове.