В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о "выборах в Крыму"

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков считает слова Зеленского "совершенно невыполнимыми", и советует ему перестать выдвигать "абсурдные идеи".

В ходе проведения Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в октябре 2020 года хотел бы провести всеобщие выборы на Украине, включая и территорию Крыма.

Его слова прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, заявив, что украинскому лидеру нужно перестать вводить в заблуждение украинцев и международное сообщество абсурдными планами и заявлениями, а начать реально оценивать ситуацию в стране и в Крыму, пишет RT.