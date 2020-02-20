На Украине вернувшихся из Китая забросали камнями

Украинцы забросали камнями и палками автобус со своими соотечественниками, которые были эвакуированы из китайского Уханя и направлялись к месту проведения карантина.

Власти Украины приняли решение разместить в санатории "Новые Санжары" тех граждан, которые были эвакуированы из Уханя и должны пройти двухнедельный карантин. Но местные жители, недовольные таким соседством, вышли на митинг и перекрыли дорогу к санаторию горящими ветками и баррикадами.

Сотрудники правоохранительных органов смогли расчистить дорогу и сопроводить автобусы с эвакуированными украинцами к санаторию, но местные жители, хотя их оттеснили от дороги, забросали автобусы камнями, палками и пустыми бутылками. В результате беспорядков пострадал один из правоохранителей, а одного местного жителя задержала полиция, пишет Российская газета.