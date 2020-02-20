Subaru отзывает в России кроссоверы Forester

Японский автопроизводитель Subaru объявил об отзыве с российского рынка 616 вседорожников Subaru Forester, проданных в 2018-2019 гг.

В этой модели транспортного средства выявлен брак. Автомобили при сборке на автозаводе снабдили бракованным клапаном системы вентиляции картера.

Владельцы машин должны будут обратиться в сервисный центр, где будет осуществлена бесплатная диагностика и замена клапана, пишет 360tv.ru.