В Минпромторге предложили увеличить налог на "неэкологичные" автомобили

Повышение ставок транспортного налога для автомобилей класса Евро-3 и ниже, окажет положительное влияние на повышение спроса на более "экологичные" автомобили.

Сотрудники Минпромторга России готовят предложения по увеличению ставки транспортного налога на "неэкологичные" автомобили. Речь идет о коммерческой технике класса Евро-3 и ниже. По данным ведомства, в нашей стране насчитывается порядка трех миллионов таких транспортных средств.

В министерстве подчеркнули, что автомобили класса Евро-3 и ниже ежегодно причиняют серьезный ущерб не только экологии страны, но и здоровью россиян. А увеличение налоговых выплат будет способствовать повышению интереса к транспорту более высокого экологического класса, что, в конечном итоге, окажет положительное влияние на экологию России, пишет Российская газета.