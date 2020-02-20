В России могут отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ

Сергей Неверов рассказал, что законопроект предусматривает отмену комиссий, которые взимают не только банковские организации, но и отделения "Почты России".

Глава партии "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что в Государственную думу Российской Федерации на рассмотрение был внесен законопроект, который предусматривает отмену комиссии при оплате услуг ЖКХ. Также он отметил, что в документе говорится о комиссиях, которые взимают не только банковские организации, но и отделения "Почты России".

Ранее сообщалось, что соответствующая инициатива была одобрена президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.