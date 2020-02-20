Белоруссия надеется на дружбу с Россией

Сергей Румас поблагодарил Михаила Мишустина за помощь в эвакуации 10 белорусских граждан из Хубэя.

В четверг, 20 февраля, белорусский премьер-министр Сергей Румас рассказал, что Минск рассчитывает на дальнейшее дружественное развитие отношений с Москвой. Также он выразил благодарность российскому коллеге Михаилу Мишустину за оказанную помощь в эвакуации 10 белорусских граждан, которые решили покинуть Хубэй из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019, пишет РИА Новости.