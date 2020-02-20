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Ученые выяснили, что фталаты влияют на развитие поведенческих нарушений, связанных с аутизмом

20.02.2020 21:01
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Ученые выяснили, что фталаты влияют на развитие поведенческих нарушений, связанных с аутизмом

Мальчики, чьи матери подвергались воздействию химических веществ, известных как фталаты, во время беременности могут столкнуться с повышенным риском развития поведения, связанного с аутизмом.

Новое исследование ученых из Массачусетского университета показало, что фталаты могут увеличить риск развития поведенческих нарушений, связанных с аутизмом, у мальчиков, чьи мамы подвергались влиянию этих химических веществ во врем беременности.

Фталаты - это химические вещества, которые содержатся во многих продуктах для дома, в том числе в косметике и пластике.

Исследование не выявило повышенный риск аутизма как такового среди мальчиков, а скорее «небольшое» увеличение шансов на развитие определенных черт, связанных с аутизмом, к 3 или 4 годам. К ним относятся социальные нарушения, повторяющееся поведение и ограниченные интересы, сказал ведущий автор исследования Юсеф Оулхот. Этот повышенный риск не был замечен у девочек.

Но похоже, что добавки фолиевой кислоты во время беременности обеспечивают защиту от этого риска, добавляет Оулхот, доцент кафедры биостатистики и эпидемиологии в Массачусетстком университете.

«Основной вывод этого исследования заключается не только в том, что фталаты ассоциируются с более аутистическими признаками, но главным образом в том, как адекватные добавки фолиевой кислоты во время беременности могут компенсировать эти эффекты и защитить от потенциально вредных химических веществ. Это важный вывод», - добавил он.

Фталаты давно стали предметом споров. Исследования показали, что они могут нарушать гормоны у развивающихся детей. Несмотря на их удаление из многих предметов домашнего обихода, ученый отметил, что фталаты все еще можно найти в широком спектре потребительских товаров, включая ароматизаторы, шампуни и средства личной гигиены, моющие средства, промышленные растворители и виниловые полы. Они также входят в состав некоторых пластиков, упаковки пищевых продуктов и медицинских приборов.

Для исследования ученые изучили данные о примерно 2000 женщинах в 10 городах Канады в период с 2008 по 2011 год. Все они были на первом триместре беременности. Образцы мочи от женщин были проанализированы на наличие 11 фталатных соединений. Исследователи также спросили о потреблении фолиевой кислоты. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют всем женщинам детородного возраста ежедневно принимать 400 микрограммов фолиевой кислоты, чтобы предотвратить некоторые серьезные дефекты головного мозга.

Более 600 детей участников прошли неврологическое обследование и тестирование на социальную недостаточность в возрасте от 3 до 4 лет.

Результат: было обнаружено, что мальчики дошкольного возраста, чьи матери подвергались более высокому воздействию фталатов во время беременности, сталкиваются с более высоким риском развития определенных признаков, связанных с аутизмом. Тем не менее, этот более высокий риск не был замечен среди мальчиков, матери которых имели достаточное количество фолиевой кислоты во время беременности. При этом, риск не коснулся девочек.

«Гормональная система совершенно различна у мальчиков и девочек. Таким образом, мы ожидаем, что эти химические вещества будут иметь различные эффекты в зависимости от пола», - объяснил Оулхот полученные результаты. «Аутизм сложен и, скорее всего, является многофакторным заболеванием. Генетика играет важную роль. Но могут быть и другие факторы окружающей среды, взаимодействующие с генетической предрасположенностью к возникновению аутизма и связанных с ним черт».

Хотя, возможно, нереально полностью убрать фталаты с рынка, учитывая растущее число исследований, предполагающих, что пренатальное воздействие фталатов может иметь ряд неблагоприятных последствий, молодые женщины должны попытаться ограничить воздействие этих химических веществ, пишет NewsMax.

«Они также должны «начать принимать фолиевую кислоту за три месяца до того, как они планируют забеременеть», - рекомендуют авторы работы.

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