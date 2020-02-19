Ученые нашли способ упростить изготовление лекарственных препаратов

Изготовление многих лекарственных препаратов - это сложный и дорогостоящий процесс. Но новое исследование японских ученые поможет сделать синтез полезных органических соединений проще и дешевле.

Группа ученых из Токийского университета смогла сделать более эффективной реакцию Сузуки-Миямуры - химический процесс, широко использующийся в препаративной органической химии. Это позволит значительно упростить процесс изготовления многих лекарственных препаратов, а также сделать их более дешевыми.

Подробнее о результатах исследования читайте в материале "Капитала страны": "Ученые смогли сделать синтез полезных органических соединений проще и дешевле".