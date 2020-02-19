Ученые MIT предлагают лучший способ отклонить следующий к Земле астероид

Многие думают, что нам не грозит непосредственная опасность столкновения астероидов с Землей. Но это не так. Ученые считают, что в 2029 году наступит ожидаемое столкновение и лучше всего как следует к нему подготовиться.

Исследователи Массачусетского технологического института разработали систему, которая могла бы помочь определить наилучший возможный метод, чтобы избежать столкновения Земли с астероидом задолго до того, как ситуация станет отчаянной.

Команда MIT во главе с бывшим аспирантом MIT Сунг Вуком Пеком описывает «карту решений» в недавно опубликованном исследовании, которая будет учитывать массу и относительный импульс приближающегося астероида, а также ожидаемое время, которое у нас есть до того, как он вступит в так называемую «замочную скважину» - основной гравитационный ореол вокруг Земли, попадание в который почти гарантирует, что астероид столкнется с планетой.

Разработанная MIT карта решений в основном описывает три различных варианта с точки зрения отклонения приближающегося астероида: запуск снаряда, чтобы изменить его курс; сначала отправить разведчика для получения точных измерений, чтобы сообщить о наилучшем возможном развитии указанного снаряда; и отправка двух разведчиков, чтобы получить измерения, а также потенциально подтолкнуть объект с помощью двигателя, настроив его на более легкое разрушение с помощью снаряда позже.

Время является ключевым фактором в модели, основанной на симуляциях, запущенных с использованием астероидов Апофис и Бенну, двух известных объектов, о которых мы знаем относительно много, включая расположение их гравитационных замочных скважин с точки зрения близости к Земле. Испытания показали, что через пять и более лет лучше всего отправить двух разведчиков, а затем снаряд. Между двумя и пятью годами вы, скорее всего, добьетесь успеха с одним разведчиком, за которым последует снаряд, выпущенный с Земли. Через год или меньше ничто, похоже, не сможет добиться успеха.

Официальный план по предотвращению ударов от околоземных объектов предполагает стрельбу по ним ядерным оружием, что не является популярным вариантом. Новый метод, разработанный MIT, может означать, что до этого никогда не дойдет, если наши передовые методы обнаружения достаточно эффективны, пишет TechCrunch.