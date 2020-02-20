В 2019 году в России на 2,9% выросла реальная зарплата

Минэкономразвития оценило рост реальных зарплат в 2019 году в стране на 2,9 процента.

Согласно данным Росстата, в Российской Федерации в прошлом году реальные заработные платы выросли на 2,9 процента, по сравнению с 2018 годом. Уточняется, что этот показатель является предварительным. Однако Министерство экономического развития Российской Федерации оценило рост реальных зарплат в стране в 2019 году на 2,9 процента, пишет РИА Новости.