Захарова прокомментировала санкции США против Rosneft Trading SA

Мария Захарова заявила, что введение санкций может усугубить двусторонние отношения РФ и США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новые американские санкции, введенные против Rosneft Trading SA, являются примером недобросовестной конкуренции. Она пояснила, что такие ограничительные меры зачастую преследуют одну цель: создание преимуществ для компаний США. Также она отметила, что введение новых санкций может осложнить двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Америка ввела ограничительные меры в отношении швейцарской компании Rosneft Trading SA (дочка "Роснефти") и ее президента Дидье Касимиро, пишет РИА Новости.