Отряды оппозиции атаковали армию САР в Идлибе

Ранее сообщалось, что Турция готова в любой момент начать военную операцию в Сирии.

В четверг вооруженные отряды сирийской оппозиции, поддерживающие турецкую сторону, атаковали позиции армии САР в провинции Идлиб. Уточняется, что ожесточенные бои, сопровождающиеся авиационными и артиллерийскими ударами, идут в районе Нейраба. По последним данным, сирийской оппозиции не удалось захватить новые территории. Об этом передает агентство РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию Sham FM.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова в любой момент начать военную операцию в Сирии.