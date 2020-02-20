Отряды оппозиции атаковали армию САР в Идлибе
Ранее сообщалось, что Турция готова в любой момент начать военную операцию в Сирии.
В четверг вооруженные отряды сирийской оппозиции, поддерживающие турецкую сторону, атаковали позиции армии САР в провинции Идлиб. Уточняется, что ожесточенные бои, сопровождающиеся авиационными и артиллерийскими ударами, идут в районе Нейраба. По последним данным, сирийской оппозиции не удалось захватить новые территории. Об этом передает агентство РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию Sham FM.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова в любой момент начать военную операцию в Сирии.
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1. жоржик. все мы совершаем глупости. Может и США в преддверии своих президентских выборов поучаствует в создании Великой Турции. 2 только вот Эрдоган вряд ли согласиться со второй ролью в данном действе; 3. а закончиться может весьма печально э ... восстановлением Византийской империи. ну когда турок османов возвернут на места своих кочевий... в назидание всем ... 4. нельзя вот так демонстрировать своё "законное"право захватов чужих территорий... Греки наверное тоже что то приготовили-вернут себе всё северное побережье южных морей..