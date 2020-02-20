Песков отреагировал на вопрос о жизни на 10 000 рублей

Дмитрий Песков считает, что вряд ли можно говорить о какой-либо провокации со стороны жительницы Санкт-Петербурга.

Официальный представитель главы России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают вопрос жительницы Санкт-Петербурга о заработной плате президента РФ Владимира Путина и низких доходах населения страны провокацией.

"Нет, я не думаю, что провокация", - заявил представитель.

Накануне лидер России пообщался с жителями Санкт-Петербурга. В ходе данной встречи одна женщина спросила у Путина, как можно прожить на 10 000 рублей в месяц, а также предположила, что глава государства получает высокую зарплату. На это президент ответил, что имеет не самый большой доход в стране.

Песков отметил, что вряд ли можно говорить о какой-либо провокации со стороны жительницы Санкт-Петербурга, потому что она вдумчиво общалась с главой государства, высказывая свою позицию, а также спокойно выслушивала аргументы Путина, пишет РИА Новости.