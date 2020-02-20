Песков отреагировал на вопрос о жизни на 10 000 рублей
Дмитрий Песков считает, что вряд ли можно говорить о какой-либо провокации со стороны жительницы Санкт-Петербурга.
Официальный представитель главы России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают вопрос жительницы Санкт-Петербурга о заработной плате президента РФ Владимира Путина и низких доходах населения страны провокацией.
"Нет, я не думаю, что провокация", - заявил представитель.
Накануне лидер России пообщался с жителями Санкт-Петербурга. В ходе данной встречи одна женщина спросила у Путина, как можно прожить на 10 000 рублей в месяц, а также предположила, что глава государства получает высокую зарплату. На это президент ответил, что имеет не самый большой доход в стране.
Песков отметил, что вряд ли можно говорить о какой-либо провокации со стороны жительницы Санкт-Петербурга, потому что она вдумчиво общалась с главой государства, высказывая свою позицию, а также спокойно выслушивала аргументы Путина, пишет РИА Новости.
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...наверно снег пошел, когда песков сказал - не думаю , что это провокация...а на Путина смотреть и слушать было противно - что то промямлил про свою зарплату....не стыда , ни совести....с такими ресурсами в стране довести народ до нищеты.
Песков - обыкновенный дармоед из "команды"....
Самый больной вопрос, отсюда все проблемы хоть вой.У чиновников зарплаты зашкаливают за 500т.р..даже тратить тяжело а тут думаешь как прожить перекладываешь с одного кармана в другой а вдруг прибавится, вот так и живет почти вся страна,а насчет президента зарплата почти 800т.р. и полное гособеспечение посчитайте хот-бы за десят лет.........!
А посадить его на подобную зарплату и через месяц спросить его мнение, можно ли прожить на 10 тыс. вместо 450 тыс.руб.Вот тогда можно его послушать.