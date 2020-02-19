Путин признал, что прожить на 10 000 рублей в месяц трудно

Владимир Путин считает, что, несмотря на большое количество проблем в социальной сфере, ситуация в России начала меняться к лучшему.

Глава Российской Федерации Владимир Путин 19 февраля пообщался с жителями Санкт-Петербурга. Во время встречи с горожанами одна женщина спросила у президента, как можно прожить на 10 тысяч рублей в месяц.

"Думаю, что очень трудно", - заявил Владимир Путин.

Жительница Петербурга предположила, что глава государства получает высокую заработную плату, однако российский лидер заверил, что имеет не самый большой доход в России.

Кроме того женщина отметила, что установленного прожиточного минимума не хватает даже на то, чтобы купить продукты. На это Путин ответил, что, несмотря на большое количество проблем в социальной сфере, ситуация в стране начала меняться к лучшему. По словам главы государства, правительство делает все возможное, чтобы повысить благосостояние российских граждан: принимает программы поддержки семей с детьми, повышает пенсионные выплаты, а также реализует нацпроекты, пишет "Интерфакс".