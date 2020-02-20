ГД приняла поправки о расширении маткапитала

Программа маткапитала продлена до конца 2026 года.

20 февраля Государственная дума России в III чтении одобрила законопроект о расширении программы маткапитала. Уточняется, что принятый документ предполагает продление материальной поддержки для семей с детьми до 31 декабря 2026 года, а также ежегодную индексацию маткапитала.

Таким образом, сертификат на сумму 466 617 рублей смогут получить женщины, у которых с 1 января этого года родился (или был усыновлен) первенец, а при появлении второго и последующих детей размер капитала составит 616 617 рублей. Отмечается, что такую государственную помощь может получить и отец, если он является единственным усыновителем ребенка. Кроме того срок выдачи сертификата сокращается с 15 до 5 дней, а средств маткапитала - с 30 до 10 дней, пишет ТАСС.