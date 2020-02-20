Самой богатой женщиной России стала владелица Wildberries

Состояние Татьяны Бакальчук достигло $1,4 млрд.

По версии журнала Forbes самой богатой женщиной России стала соосновательница и хозяйка крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Как отмечает издание, ее состояние на февраль 2020 года составило $1,4 млрд, что на $200 млн больше, чем у предыдущего лидера рейтинга - президента компании Inteco Management Елены Батуриной.

Резкое увеличение состояния владелицы Wildberries связано с тем, что за прошлый год оборот интернет-магазина вырос на 88%, достигнув 223,5 млрд рублей.